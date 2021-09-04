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Gündem MSB duyurdu! Türk Yıldızları, Macaristan semalarında
Gündem

MSB duyurdu! Türk Yıldızları, Macaristan semalarında

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızlarının Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 17:59:00 -
MSB duyurdu! Türk Yıldızları, Macaristan semalarında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızlarının Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında Kecskemet'te uçuş gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

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