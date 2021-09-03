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Gündem MSB duyurdu! Tehlike büyüdü, İHA'lar KKTC'ye gönderildi
Gündem

MSB duyurdu! Tehlike büyüdü, İHA'lar KKTC'ye gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin talebi üzerine bir İHA'nın petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 16:48:00 -
MSB duyurdu! Tehlike büyüdü, İHA'lar KKTC'ye gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne doğru yönelmesi üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının talep ettiği Deniz Kuvvetlerimize ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA) petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirilmiştir.'' denildi.

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