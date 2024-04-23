  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 19 terörist etkisiz
Gündem

MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 19 terörist etkisiz

Yeniakit Publisher
2024-04-23 11:50:00 -

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

 Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!

MSB kaynaklarından 'İNCİRLİK' ve 'KÜRECİK' açıklaması!
MSB kaynaklarından 'İNCİRLİK' ve 'KÜRECİK' açıklaması!

Gündem

MSB kaynaklarından 'İNCİRLİK' ve 'KÜRECİK' açıklaması!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

MSB heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu! 'Hazır hale getirildi'
MSB heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu! 'Hazır hale getirildi'

Gündem

MSB heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu! 'Hazır hale getirildi'

MSB’den 23 Nisan mesajı
MSB’den 23 Nisan mesajı

Aktüel

MSB’den 23 Nisan mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23