MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde gözaltılar var
Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.