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Gündem

MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde gözaltılar var

Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:19:00 -
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde gözaltılar var

7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

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