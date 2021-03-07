MSB duyurdu! Enselendi
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsın yakalandığını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsın yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Pazarkule'de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.