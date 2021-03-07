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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsın yakalandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 17:57:00 -
MSB duyurdu! Enselendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsın yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Pazarkule'de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

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