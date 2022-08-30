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Gündem MSB duyurdu: Beşinci uçağımız Pakistan'a hareket etti
Gündem

MSB duyurdu: Beşinci uçağımız Pakistan'a hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinde zarar gören Pakistan’a insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağın hareket ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 01:52:00 -
MSB duyurdu: Beşinci uçağımız Pakistan'a hareket etti

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan’a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti” ifadelerine yer verildi.

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