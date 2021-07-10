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Gündem MSB duyurdu: Anadolu-21 başarıyla tamamlandı
Gündem

MSB duyurdu: Anadolu-21 başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 17:44:00 -
MSB duyurdu: Anadolu-21 başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvet unsurlarının fiili olarak katılımıyla icra edilen Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

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