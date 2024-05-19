MSB duyurdu: Akıncı İHA Reisi için havalandı!
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arama çalışmalarına destek vermek üzere bir Akıncı İHA Türkiye'den havalandı.
Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir."