MSB duyurdu: 5 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçarken yakalandı
Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 5 kişinin Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalandığını açıkladı.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs, İpsala/Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."