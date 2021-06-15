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MSB duyurdu: 5 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçarken yakalandı
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Gündem MSB duyurdu: 5 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçarken yakalandı
Gündem

MSB duyurdu: 5 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 5 kişinin Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 11:07:00 -
MSB duyurdu: 5 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçarken yakalandı

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs, İpsala/Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." 

 

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