  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-07-30 12:35:00 -

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri terörle mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürüyor.

 

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li Terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 6 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Terörist neredeyse hedefimiz orası
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 6 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Terörist neredeyse hedefimiz orası

Gündem

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 6 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Terörist neredeyse hedefimiz orası

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

MSB kahreden haberi duyurdu
MSB kahreden haberi duyurdu

Gündem

MSB kahreden haberi duyurdu

MSB'den yüreklere dokunan fotoğraflı paylaşım!
MSB'den yüreklere dokunan fotoğraflı paylaşım!

Gündem

MSB'den yüreklere dokunan fotoğraflı paylaşım!

MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı
MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

Yerel

MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23