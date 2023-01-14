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Gündem MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Gündem

MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 15:10:00 -
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada 'Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak.' denildi.

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