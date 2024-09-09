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Gündem MSB duyurdu: 1 şehidimiz var!
Gündem

MSB duyurdu: 1 şehidimiz var!

Yeniakit Publisher
2024-09-09 10:58:00 -
MSB duyurdu: 1 şehidimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar'ın ağır yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 9 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

DÜN DE ELAZIĞ'DA DÖRT ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı.

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