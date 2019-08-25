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MSB: "Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi."

25 Ağustos 2019 Pazar 11:58
MSB: "Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi."
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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:58
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