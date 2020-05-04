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MSB: “Covid-19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım Somali’ye ulaştı”

Milli Savunma Bakanlığı, covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemenin Somali’ye ulaştığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 08:38:03 -
MSB: “Covid-19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım Somali’ye ulaştı”

Milli Savunma Bakanlığı, covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemenin Somali’ye ulaştığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini Somali’ye ulaştırdık. Dün gece havalanan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya indi” denildi.

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