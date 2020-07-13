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MSB: Burdur'da birliğine yeni katılan 23 yükümlüde Kovid-19 tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 20:49:17 -
MSB: Burdur'da birliğine yeni katılan 23 yükümlüde Kovid-19 tespit edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Burdur'daki 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığındaki birliğine yeni katılan yükümlülerin 23'ünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu personelle teması olabileceği değerlendirilenlerin, dün Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Pozitif vaka tespit edilen personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Personelimizin durumu Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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