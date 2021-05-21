  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Siyonist vahşete Yahudiler de dayanamadı!
Çanakkale merkezli 14 ilde FETÖ’ye ağır darbe
ABD basınının son hali... İsrail'i eleştiren Yahudi gazeteci kovuldu
Gündem MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişimi
Gündem

MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişimi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu, personelin dikkati ve tedbirler sayesinde herhangi zayiat meydana gelmediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:12:00 -
MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişimi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır."

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada da kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadesine yer verilmişti.

Batman Valiliği: Herhangi bir zayiat yoktur

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boko Haram lideri Şekau'nun öldü mü?
Dünya

Boko Haram lideri Şekau'nun öldü mü?

Nijerya'da faaliyet gösteren Boko Haram'ın lideri Ebubekir Şekau'nun, IŞİD ile yaşanan çatışmalarda öldüğü iddia edildi.

Yahudilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin arkasından Whatsapp çıktı!
Dünya

Yahudilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin arkasından Whatsapp çıktı!

New York Times, sivil Filistinlilere yönelik şiddetin arkasında fanatik Yahudilerin kendi aralarında kurdukları Whatsapp gruplarının olduğun..
Demir Kubbe çaresiz kaldı! İşte Kassam füzeleri
Dünya

Demir Kubbe çaresiz kaldı! İşte Kassam füzeleri

Şeyh Cerrah Mahallesi'ni işgal etmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'e karşı oluşan öfke patlaması Gazze'den füzelerin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay