  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MSB: "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir"
Aktüel

MSB: "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:21:11 -
MSB: "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir"
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a sert tepki
Siyaset

Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili aç..
Bülent Arınç'ın sözlerine MHP'den ilk tepki
Gündem

Bülent Arınç'ın sözlerine MHP'den ilk tepki

Bülent Arınç'ın "Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli" sölerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danı..
Fransa Ermenistan’ın yardımına koştu
Dünya

Fransa Ermenistan’ın yardımına koştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ bölgesine insani yardım yapılacağını, dini ve kültürel mirasın korunması için önlemleri..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay