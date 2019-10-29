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Aktüel

MSB: Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı "Soçi’deki mutabakat çerçevesindeki faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı." diye bildirdi.

2019-10-29 18:27:00 -
MSB: Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı

 Milli Savunma Bakanlığı, Soçi'de varılan mutabakat kapsamında yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından, Rusya ile 22 Ekim 2019'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

 

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