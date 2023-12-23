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Gündem MSB açıkladı: Yaralı 4 askerimizden 3'ü şehit düştü
Gündem

MSB açıkladı: Yaralı 4 askerimizden 3'ü şehit düştü

Yeniakit Publisher
2023-12-23 01:09:00 -
MSB açıkladı: Yaralı 4 askerimizden 3'ü şehit düştü

Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan kalleş saldırıda yaralanan 4 askerden 3'ü şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur." denildi.

3 asker çatışmada şehit oldu

MSB tarafından verilen ilk bilgide 3 askerimizin şehit olduğu 4 askerimizin de yaralandığı bildirilmişti. Son yapılan açıkmayla birlikte şehit sayısı 6'ya yükseldi.

Kaynak: DHA

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