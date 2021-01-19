MSB açıkladı! Sızma girişimindeki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den açıklama

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi” dedi.

1 terörist teslim oldu

Öte yandan akşam saatlerinde de İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2013'te terör örgütü PKK'ya katılan 1 terörist ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.