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Gündem MSB açıkladı! Sızma girişimindeki teröristler öldürüldü
Gündem

MSB açıkladı! Sızma girişimindeki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 19:40:00 - 2021-01-19 20:10:42
MSB açıkladı! Sızma girişimindeki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den açıklama

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi” dedi.

1 terörist teslim oldu

Öte yandan akşam saatlerinde de İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2013'te terör örgütü PKK'ya katılan 1 terörist ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

2013'te örgüte katılmıştı! Teslim oldu
2013'te örgüte katılmıştı! Teslim oldu

Gündem

2013'te örgüte katılmıştı! Teslim oldu

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