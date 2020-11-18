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Gündem MSB açıkladı! Kazdıkları çukurda öldürüldüler
Gündem

MSB açıkladı! Kazdıkları çukurda öldürüldüler

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazan 8 teröristin İHA'lar tarafından tespit edilerek öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:03:00 -
MSB açıkladı! Kazdıkları çukurda öldürüldüler

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi" denildi.

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