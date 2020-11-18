MSB açıkladı! Kazdıkları çukurda öldürüldüler
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazan 8 teröristin İHA'lar tarafından tespit edilerek öldürüldüğünü açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi" denildi.