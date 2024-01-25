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Aktüel MSB açıkladı! İşte bedelli askerlik yerleri
Aktüel

MSB açıkladı! İşte bedelli askerlik yerleri

Yeniakit Publisher
2024-01-25 10:57:00 -
MSB açıkladı! İşte bedelli askerlik yerleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

MSB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet’te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.

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