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Gündem MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Pençe Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında olay yerinde 1 askerimizin, yaralı olan 1 askerimizin de kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 22:45:00 - 2020-11-18 22:53:22
MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde araç kazasında olay yerinde bir askerimizin şehit olduğunu, hastaneye kaldırılan iki yaralı askerimizden de birinin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde, 18 Kasım 2020 tarihinde, meydana gelen araç kazasında, bir kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz” denildi.

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