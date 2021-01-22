MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta PKK'ya operasyon
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların başarılı bir şekilde yürütüldüğü Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta 2 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den açıklama
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların, etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.