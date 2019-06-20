0553 313 94 23

MSB açıkladı! İkinci görüşmeler sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan heyetleri arasındaki teknik düzeydeki görüşmelerin ikincisinin sona erdiğini açıkladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:32
MSB açıkladı! İkinci görüşmeler sona erdi

Milli Savunma Bakanlığından, Türk ve Yunan heyetleri arasında teknik düzeydeki görüşmelerin ikincisinin tamamlandığı bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, iki ülke heyetleri arasındaki teknik düzeydeki görüşmelerin ikincisinin sona erdiği belirtildi.

Görüşmelerin yapıcı bir ortamda gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, "İki ülke arasında uygulanabilecek Güven Artırıcı Önlemler ve Ege Denizi'nde iş birliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirler görüşüldü." ifadesine yer verildi.

Bir başka açıklamada ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Yunanistan Heyet Başkanı'nı Milli Savunma Bakanlığında kabul ettiği belirtildi.

Güven Artırıcı Önlemler ve Ege Denizi’nde iş birliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere, iki ülke heyetleri ilk görüşmeyi Atina'da yapmıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:32
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Türk ve Yunan heyetleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komutanlara veda yemeği
    1. Komutanlara veda yemeği
    2. Katar Gazze'deki 60 bin aileye nakdi..
    3. Kayseri’de aranan 575 şahıs yakalandı,..
    4. Altının kilogramı 256 bin 500 liraya..
    5. Çakır’dan kampüs açıklaması
    6. Örs, Araklı için TBMM’ye araştırma..
    7. Erol Saraçoğulları: “Hayvancılık..
    8. New York borsası yükselişle açıldı
    9. Başkan Kibar A takımı kuruyor
    10. Hafif ticari araçla otomobil kafa..
    11. Temizlik işçisi feci şekilde can verdi
    12. Karagümrük, Denizlisporlu Himmet’i..
    13. Kanuni Sultan Süleyman Budin seferine..
    14. İstanbul Valiliği’nden seçim güvenliği..
    15. AB, Rusya'ya yaptırımların süresini..
    16. TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi..
    17. Arnavutluk Genelkurmay Başkanı’ndan..
    18. Düzce'deki sel bölgesi havadan..
    19. Eyüpsultan Belediyesinden parkta..
    20. Büyükşehir Genel Sekreteri Tozlu’dan..
    21. Tescilli Salihli Kirazı üreticinin..
    22. Başkan Sandıkçı: “Sel felaketinin..
    23. FETÖ'nün sözde "Marmara bölge imamı"na..
    24. Pakistan’da tren kazası: 3 ölü
    25. Doğadan topladıkları 96 çeşit otla..
    26. Güroymak’ta kısa film gösterimi
    27. Milli Savunma Bakanlığından "Yavuz"..
    28. Ordu’da ilk defa Avusturya yılanı..
    29. Trabzon’da Araklı ilçesinin ardından..
    30. TÜGŞAV Başkanı Aylar: "Türkiye’de..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!