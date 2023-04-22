  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler

Kiracılara iyi haber! Bakan Kurum'dan kira artış sınırlaması açıklaması

İmam Hatipli Faruk Aksoy, başörtüsü yasakçısı Kılıçdaroğlu'nu savunmak için dakikalarca yırtındı!

Mehmet Ali Şahin Temel Karamollaoğlu'nu topa tuttu!

İhsan Şenocak Hoca'dan bayram mesajı! 'Birleşmezsek Uhud'u yaşarız'

CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a soğuk duş! Dakikalarca yuhalandı

Meteoroloji'den flaş uyarı: O tarihte planı olan iptal etsin! bölgede sağanak, kar yağışı, kutup soğukları geliyor!

Bakan Varank'tan İmamoğlu'na tokat gibi 'annesiz-babasız bayram' cevabı!

Çinli dev şirket sayısında artış: Şirketler Çin'e geliyorlar, peş peşe duyuruldu! Yabancı yatırım girişimi oldu

Kılıçdaroğlu 'Kimsenin gücü yetmez' demişti! İttifak ortaklarından 'tarikat ve cemaat' açıklaması!
Gündem MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-04-22 11:54:00 - 2023-04-22 12:22:32

Milli Savunma bBakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 3 teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Bahçeli'den sert çıkış! Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır
Bahçeli'den sert çıkış! Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır

Gündem

Bahçeli'den sert çıkış! Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yerin dibine batsın Avrupa Birliği seviciliği! Güney Kıbrıs'tan küstah PKK kararı
Yerin dibine batsın Avrupa Birliği seviciliği! Güney Kıbrıs'tan küstah PKK kararı

Dünya

Yerin dibine batsın Avrupa Birliği seviciliği! Güney Kıbrıs'tan küstah PKK kararı

Nedim Şener'den çok sert tepki: Bu tam bir PKK/HDP’li ağzı
Nedim Şener'den çok sert tepki: Bu tam bir PKK/HDP’li ağzı

Medya

Nedim Şener'den çok sert tepki: Bu tam bir PKK/HDP’li ağzı

O gelişme, PKK şakşakçılarını deliye döndürdü! Yerlerinden hopladılar
O gelişme, PKK şakşakçılarını deliye döndürdü! Yerlerinden hopladılar

Medya

O gelişme, PKK şakşakçılarını deliye döndürdü! Yerlerinden hopladılar

CHP’li belediyenin PKK’lı daire başkanı teröristlere böyle talimat vermiş!
CHP’li belediyenin PKK’lı daire başkanı teröristlere böyle talimat vermiş!

Siyaset

CHP’li belediyenin PKK’lı daire başkanı teröristlere böyle talimat vermiş!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Deniz

GEBERSİNLER!!!!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş az önce duyurdu: Spekülasyon var ama 300 lira artacak
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş az önce duyurdu: Spekülasyon var ama 300 lira artacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında alım için halen doğru bir zaman olmadığını söyledi. Memiş, vatandaşların beklemede..
Altın fiyatları (lira) | Gram altın fiyatı rekor kırdı! Uzmanı tahmini az önce duyurdu: Döviz rezervleri milyonlarca dolarlık oldu!
Ekonomi

Altın fiyatları (lira) | Gram altın fiyatı rekor kırdı! Uzmanı tahmini az önce duyurdu: Döviz rezervleri milyonlarca dolarlık oldu!

Gram altın fiyatı rekor seviyelere yükselmesinin ardından bir miktar geri çekildi. Geçtiğimiz hafta 68 milyar 491 milyon dolar olan döviz re..
Alman siyasetçiden bomba Kılıçdaroğlu itirafı: Seçilirse Türkiye güvenlik sorunu yaşayabilir!
Siyaset

Alman siyasetçiden bomba Kılıçdaroğlu itirafı: Seçilirse Türkiye güvenlik sorunu yaşayabilir!

Alman siyasetçi Christoph Hörstel, 7'li koalisyonun adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Türkiye'nin güvenlik sorunu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23