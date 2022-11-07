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Gündem MSB acı haberi verdi: Bir asker şehit oldu
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MSB acı haberi verdi: Bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er İsmail Esmer’in şehit olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 02:48:00 -
MSB acı haberi verdi: Bir asker şehit oldu

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Irak kuzeyinde 6 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir Üs Bölgemize yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er İsmail Esmer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.

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