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Gündem MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var
Gündem

MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var

Yeniakit Publisher
2024-01-11 20:03:00 - 2024-01-11 20:13:29
MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu Tatbikatı kapsamında mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığını hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır.

Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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