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Gündem MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var
Gündem

MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var

Yeniakit Publisher
2023-11-05 19:53:00 -
MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir üstte meydana gelen silah kazası sonucunda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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