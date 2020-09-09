MSB acı haberi duyurdu: Kahraman komutan Sezgin Erdoğan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, birçok zorlu görevden zaferle ayrılan kahraman komutan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın İdlib’de kalp krizi geçirerek şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman silah arkadaşımız Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Abdullah Ağar’ın silah arkadaşıydı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, şehit düşen Tuğgeneral Sezgin Erdoğan ile geçmişte birlikte görev aldığını söyledi.

“Düelloyu kazanıp milletin onurunu kurtardın”

Eski silah arkadaşının şehadet haberini alan Abdullah Ağar, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Tuğgeneral Sezgin Erdoğan ile birlikte savaştığını belirten Ağar, Erdoğan’ı “dağ ve çöllerin onurlu savaşçısı” olarak niteledi.

En zor günlerde İdlib’de, İbbin’de ölümcül topçu düellosunu kazandığını ifade eden Ağar, “Milletin onurunu kurtardın. Adamdın” dedi.

Abdullah Ağar’ın paylaşımı şu şekilde: