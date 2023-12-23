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Gündem MSB acı haberi duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB acı haberi duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-23 19:26:00 -
MSB acı haberi duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit harekat bölgesinde terör örgütleriyle girilen çatışma sonucu 6 askerimiz şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit harekat bölgesinde terör örgütleri tarafından üs bölgemize yapılan sızma girişiminin ardından çıkan çatışma sonucu 6 askerimiz şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

6 askerimiz şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

13 terörist etkisiz hale getirildi

Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.
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Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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