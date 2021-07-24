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Gündem MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu' denildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 23:44:00 - 2021-07-24 23:49:50
MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2 askerin şehit olduğu bildirilirken 2 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Alçak saldırıda 2 askerimiz şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, ''Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!'' ifadeleri kullanıldı.

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