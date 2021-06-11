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Gündem MSB acı haberi duyurdu
Gündem

MSB acı haberi duyurdu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 10 Haziran 2021 tarihinde silah kazası sonucu bir askerin yaralandığını belirten Milli Savunma Bakanlığı, tüm müdahalelere rağmen askerin kurtarılamadığını ve şehit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 00:20:00 - 2021-06-11 00:37:35
MSB acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Nusaybin'de 10 Haziran 2021 tarihinde silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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