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Aktüel MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:20:00 -
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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