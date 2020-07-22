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Aktüel

MSB: "4 PKK’lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu"

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:57:59 -
MSB: "4 PKK’lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları sonucunda PKK’lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği vurgulanarak, "Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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