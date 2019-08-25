MSB: “24 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi” Milli Savunma Bakanlığı, dün icra edilen hava harekatlarında yurt içi 11, sınır ötesinde ise 13 olmak üzere toplam 24 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün icra edilen hava harekatlarında yurt içi 11, sınır ötesinde ise 13 olmak üzere toplam 24 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi."

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