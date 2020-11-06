  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:40:54 -
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ile Barış Pınarı bölgelerinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi
Gündem

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi

CNN Türk'te Zafer Şahin ve Razi Canikligil canlı yayında kavgaya tutuştu. Canikligil, Şahin'e ağır hakaret etmesine rağmen program sunucusu ..
Şaka değil gerçek! 1984'te ölen isim, Joe Biden'a oy verdi
Dünya

Şaka değil gerçek! 1984'te ölen isim, Joe Biden'a oy verdi

ABD'de yapılan başkanlık seçimindeki tartışmalar sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. 1984'de ölen William Bradley'in 2020 ABD seçimlerind..
ABD'deki seçim sayımları devam ederken Beyaz Saray'dan gelen fotoğraf bomba etkisi yaptı
Dünya

ABD'deki seçim sayımları devam ederken Beyaz Saray'dan gelen fotoğraf bomba etkisi yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine ilişkin sayım işlemiyle ilgili tartışmalar devam ederken, sosyal medyanın gündemine bo..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay