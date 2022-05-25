MS hastalığı ile ilgili flaş açıklama!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Boz, yapılan araştırmalar ve yeni bilimsel gelişmeler ışığında Multipl Skleroz'un (MS) tedavisi olmayan, çaresiz bir hastalık olmadığını, geliştirilen yeni yöntemlerle tedavi edilebildiğini belirtti.

Nöroloji uzmanı Boz, "Dünya MS Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, MS'in, genç erişkinlerde görülen, genellikle alevlenme ve düzelmelerle seyreden, beyin ve omuriliği etkileyen bulguların görüldüğü, olasılıkla bağışıklık sistemini etkileyerek sinir hücresi kılıfı ve sinir hücrelerinde hasar oluşturan bir hastalık olduğunu belirtti.

Türkiye'de 70 bin, Doğu Karadeniz'de 4 bin civarında MS hastası olduğunun tahmin edildiğini aktaran Boz, KTÜ Farabi Hastanesi MS Polikliniği'nde 2 bin hastanın takibini yaptıklarına dikkati çekti.

Boz, polikliniğin yaklaşık 20 senedir hizmet verdiğinin altını çizerek, "Hastalarımızın, dünyada bulunan tüm tedavi süreçlerine ulaşması mümkündür. Ayrıca şu anda kliniğimizde de devam etmekte olan 10 tane faz 3 çalışma ile henüz piyasaya çıkmamış tedavilere de uygun olan hastalarımızın ulaşma olanağı mevcuttur." dedi.

MS'in 20-40 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görülen bir hastalık olduğunu belirten Boz, MS'in nedeninin tam olarak bilinmediğini ancak temel nedeninin, vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırı yapması olduğunu anlattı.

Boz, MS'in birçok hastalığı taklit edebildiğini, bu nedenle de tanı ve ayırıcı tanıda MR ve beyin omurilik sıvısı incelenmesinin yararlı yöntemler olduğunu vurguladı.

Genetik yatkınlık dışında MS'in ortaya çıkışında enfeksiyonlar, D vitamini düşüklüğü, sigara gibi çevresel faktörlerin de tetikleyici olabileceğine dikkati çeken Boz, "MS, tedavisi olmayan, çaresiz bir hastalık değildir. Geliştirilen yeni tedavi yöntemleri ile MS, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Genel olarak yanlış bilinenin aksine MS'li kişilerin çoğunluğu, olağan hayatlarına devam edip çalışabilirler." dedi.

Boz, ilaçlar dışında, aile bireylerinden gelen desteğin de önemli olduğuna işaret ederek, "Hastanın beslenmesine dikkat edilmeli, balık ve deniz ürünleri, salata, sebze ve meyve tüketilmelidir. D vitamini düzeyinin, MS hastalığında önemli olduğunu, hastanın diyet dışında uygun zamanlarda güneşlenmesinin yararlı olacağını biliyoruz ancak MS hastalığında kaplıca, termal sular ve sauna gibi sıcak ortamlar hastalık belirtilerinde artışa yol açabileceği için önerilmemektedir. Sigaranın bırakılması hastalığın seyri üzerine ve tedaviye yanıt açısından önemlidir." dedi.

"Tüm MS hastaları ve aileleri için yarınlar daha sağlıklı ve aydınlık olacaktır"

Dünyada olan tüm tedavi seçeneklerinin Türkiye'de de bulunduğunu belirten Boz, "Enjeksiyon tedavileri, ağızdan haplar ve serum şeklinde uygulanan tedaviler ile artık hastalığın aktivitesi çok iyi bir şekilde azaltılmaktadır. Özür kalmış hastalarda, bu durumu geri getirecek tedavilerde maalesef eksiklikler bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte, bu alandaki etkili tedavileri sağlayabilmek MS hekimlerinin ana uğraş alanlarındandır. Bundan 20-25 yıl önce MS hastalığında özel bir tedavi seçeneğinin olmadığı günlerden sonra bugün, 10'dan fazla tedavi seçeneğinin olduğu bir dönemi yaşıyoruz." dedi.

Boz, 1993 yılından önce MS için onaylanmış hiçbir tedavi bulunmadığını bugün ise hastalığın farklı gidişine ve aşamalarına yönelik olarak farklı tedavi alternatifinin var olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Son yıllarda MS hastalığı tedavisinde, hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyecek daha fazla tedavi seçeneği ile karşı karşıyayız. Özellikle erken tanı koyduğumuz ve tedaviye başladığımız hastalarda, daha iyi sonuçlar elde etmeye başlıyoruz. Genel olarak toplumda MS hastalığı hakkında çaresiz ve tedavisi olmadığı yönünde yanlış bir kanı vardır. Bu doğru değil. Erken tanı ve uygulanan doğru tedavi yönetimleri kullanıldığında, hastaların çoğu normal hayatına devam edebiliyor. Yapılan araştırmalar ve yeni bilimsel gelişmeler ışığında, MS artık çaresizlik ve ümitsizliğe yol açan, tedavisi olmayan bir hastalık olmaktan çıkmıştır. Tüm MS hastaları ve aileleri için yarınlar daha sağlıklı ve aydınlık olacaktır."

MS Federasyonu ve DSÖ tarafından her yıl mayısın son çarşamba gününün, Dünya MS Günü olarak ilan edildiğini anımsatan Boz, Türkiye'de de Türk Nöroloji Derneği ve Türkiye Multipl Skleroz Derneği başta olmak üzere diğer hasta dernekleri ile MS farkındalığını arttırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini sözlerine ekledi.