Mozambik'te 250 bin çocuk salgın hastalık tehdidi altında

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çatışmalar ve terör saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan 250 bin Mozambikli çocuğun salgın hastalıkların tehdidi altında olduğunu açıkladı.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, mevsimsel yağışların, mülteci kamplarındaki salgın hastalıkların artmasına neden olduğuna dikkati çekti.

Fore, "Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado'da çatışmalardan kaçan yaklaşık 250 bin çocuk ölümcül hastalıkların tehdidi altında bulunuyor." uyarısı yaptı.

Kolera, ishal ve tifo gibi hastalıkların artmasında temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve yetersiz beslenmenin de etkili olduğunu kaydeden Fore, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da şartları olumsuz etkilediğini vurguladı.

Fore, "Özellikle yerinden edilmiş binlerce çocuğun aileleriyle bağlantıları kopmuş. Bu savunmasız çocukların acil olarak korunmaya ve psikolojik desteğe ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırılarından ve devam eden çatışmalardan etkilenen 1,1 milyon kişi için acil yardım çağrısı yapmıştı.

- 560 binden fazla kişi göç etti

Hint Okyanusu kıyısındaki Mozambik'te, Ensar'ul Sunna örgütünün terör saldırıları nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısı 560 bine yükseldi.

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 3 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlardan kaçan on binlerce kişinin teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kaldığı, 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.



