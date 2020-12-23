  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mozambik'te 250 bin çocuk salgın hastalık tehdidi altında
Aktüel

Mozambik'te 250 bin çocuk salgın hastalık tehdidi altında

Mevsimsel yağışlar, mülteci kamplarındaki salgın hastalıkların artmasına neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:21:09 -
Mozambik'te 250 bin çocuk salgın hastalık tehdidi altında

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çatışmalar ve terör saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan 250 bin Mozambikli çocuğun salgın hastalıkların tehdidi altında olduğunu açıkladı.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, mevsimsel yağışların, mülteci kamplarındaki salgın hastalıkların artmasına neden olduğuna dikkati çekti.

Fore, "Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado'da çatışmalardan kaçan yaklaşık 250 bin çocuk ölümcül hastalıkların tehdidi altında bulunuyor." uyarısı yaptı.

Kolera, ishal ve tifo gibi hastalıkların artmasında temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve yetersiz beslenmenin de etkili olduğunu kaydeden Fore, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da şartları olumsuz etkilediğini vurguladı.

Fore, "Özellikle yerinden edilmiş binlerce çocuğun aileleriyle bağlantıları kopmuş. Bu savunmasız çocukların acil olarak korunmaya ve psikolojik desteğe ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırılarından ve devam eden çatışmalardan etkilenen 1,1 milyon kişi için acil yardım çağrısı yapmıştı.

- 560 binden fazla kişi göç etti

Hint Okyanusu kıyısındaki Mozambik'te, Ensar'ul Sunna örgütünün terör saldırıları nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısı 560 bine yükseldi.

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 3 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlardan kaçan on binlerce kişinin teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kaldığı, 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin o Türk askerini konuşuyor! Albay Murat Alkan gündem oldu
Dünya

Çin o Türk askerini konuşuyor! Albay Murat Alkan gündem oldu

Çin'in Çongçing kentinde polisten kaçan bir zanlının yakalanmasına neden olan Albay Murat Alkan ülke gündemine oturdu.
Dilipak Sofuoğlu hakkında konuştu: Bu saldırılar dün de vardı yarın da olacak, dikkat etmeliyiz!
Gündem

Dilipak Sofuoğlu hakkında konuştu: Bu saldırılar dün de vardı yarın da olacak, dikkat etmeliyiz!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Tarihçi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun çarpıtılan ifadelerle linç edilmesine ilişkin değerlendirmelerde..
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar
Gündem

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'la ilgili skandal bir karara imza attı.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay