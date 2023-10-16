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Ekonomi MOYKON’dan tüketiciye destek
Ekonomi

MOYKON’dan tüketiciye destek

Yeniakit Publisher
2023-10-16 16:36:00 -
MOYKON’dan tüketiciye destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. Yılında enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele çağrısına bir destek de MOYKON’dan geldi.

Türkiye mobilya sektörünün en büyük derneği olan MOYSAD tarafından 50 dernek ve 5 bölge federasyonu ile yakın zamanda faaliyetlerine başlayan Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu MOYKON, Türkiye’nin en büyük mobilya markaları olarak yıl sonuna kadar fiyat artışı yapmayacaklarını açıkladı.

MOYKON Başkanı Davut Doğan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ticaret Bakanımızın başlattığı bu değerli kampanyaya, mobilya sektörü olarak kayıtsız kalamazdık. Yıl sonuna kadar fiyat artışı yapmadan ve çeşitli indirimler yaparak kampanyaya destek vermek istiyoruz. Türkiye sanayisinin önemli yapı taşlarından biri olan mobilya sektörünün de hayat pahalılığı ile mücadele kapsamında hükümete var gücümüzle destek olacağız.” şeklinde konuştu.

Doğan, daha önce de özellikle evlilik hazırlığında gençlere ya da evini yenilemeyi düşünenlere çeşitli “İndirim kampanyaları ile her fırsatta destek olduklarının altını çizerken, “BDDK’dan kredi kartlarına vade artışı bekliyoruz. Öte yandan deprem bölgesinde başlatılan evlilik kredisinin de tüm ülkeye yayılmasını arzu ediyoruz.” dedi.

 

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