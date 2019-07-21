Moustapha Fall, Türk Telekom'da



İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Lokomotif Kuban'da forma giyen Moustapha Fall'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2,18 metre boyundaki pivotla sözleşme imzalandığı belirtildi. Fransız basketbolcu, kariyerinde daha önce Poitiers 86, Monaco, Antibes Sharks, Elan Chalon ve Lokomotiv Kuban formalarını giydi.

- Tj Campbell'ın sözleşmesi uzatıldı

Ankara temsilcisi, oyun kurucu basketbolcusu Tj Campbell'ın sözleşmesini de uzattı. Açıklamada, ABD'li oyuncuyla sezon sonuna kadar yeniden anlaşıldığı aktarıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.