Mourinho'dan Fenerbahçelileri üzen hamle

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Alexander Sörloth için İtalyan basınından çarpıcı bir haber geldi.

İtalya basını, hücum hattına takviye yapmak isteyen Jose Mourinho yönetimindeki Roma'nın Norveçli golcü ile yakından ilgilendiğini yazdı. Spor Arena'nın aktardığına göre, Sörloth'un oyuncu profili olarak Edin Dzeko'ya benzediği, fiziksel özelliklerinin güçlü olduğu ve bitirmesi daha kolay bir transfer olduğu belirtildi.

Fenerbahçelilerin haftalardır sosyal medyadan çağrı yaptığı Norveçli oyuncunun, Jose Mourinho'nun oyun tarzına uyan tipte bir forvet olmasının da transferde büyük bir avantaj olduğu kaydedildi.