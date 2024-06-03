Mourinho transferi sonrası Serhat Akın’dan flaş sözler
Dünyaca ünlü teknik direktör Joe Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmesiyle birlikte Galatasaray ve Beşiktaş için, “Onların devri bitti” diyen yorumcu Serhat Akın, Portekizli çalıştırıcısının ilk transferini de “Hayırlı olsun” diyerek açıkladı.
Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. Türkiye ve dünyada büyük yankı uyandıran transfer futbol yazarlarının gündeminde.
Youtube kanalında Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geliyini değerlendiren Serhat Akın, iddialı açıklamalarda bulundu.
İddialı konuşmayı sevmediğini söyleyen Akın, “Artık Fenerbahçe’nin dönemi geliyor. Üzülerek söylüyorum, Galatasaray ve Beşiktaş’ın dönemi bitti. Icardi’yi çok severim, saç tıraşı falan ama bitti hepsi. Bitti hepsinin dönemi. Rekabet bitti. İlk transfer Talisca hayırlı olsun bu arada.” dedi.
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