Mourinho, Roma-Napoli maçına damga vurdu!

Roma'nın son bölümde attığı gollerle kazandığı maça Portekizli menajerin hareketleri damga vurdu.

Mourinho'nun tartışmaları maça damga vurdu!

Serie A'da 17. haftanın kapanış maçında Şampiyonlar Ligi potasından kopmak istemeyen Roma, 76. dakikada Lorenzo Pellegrini ve 96. dakikada Romelu Lukaku'nun golleriyle son şampiyon Napoli'yi 2-0 mağlup etti. Ancak Roma'nın bu zorlu sınavdan çıkardığı 3 puandan daha çok Jose Mourinho'nun Kvicha Kvaratskhelia ve Victor Osimhen ile girdiği tartışmalar konuşuldu.

Sahadan 3 puanla ayrılan Jose Mourinho'nun ekibi puanını 28 yaptı. Bu sezonki altıncı yenilgisini alan Napoli ise 27 puanda kaldı.

Milli oyuncumuz Zeki Çelik ise 75. dakikada skor 0-0 iken oyuna dahil oldu ve Roma'nın golleri o oyuna girdikten sonra geldi.