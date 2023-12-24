  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bay Kemal’den akıllara zarar ifadeler! Yanlış okumuyorsunuz aynen böyle söylüyor

Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

Siz nasıl insansınız! Ekşi Sözlük'te şehit babası için inanılmaz sözler

Son dakika! Bakan Güler sınır hattında: İntikam için irademiz tam

HDP yetmez, işbirliği yapan kim var ise hepsini kapatın!

AK Parti ile ilgili o iddia herkesi şok etmişti! Ahmet Hakan bombayı patlattı: Başı da ortası da sonu da palavra

Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde teröristlere ağır darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili o iddia, gündeme bomba gibi düşmüştü! Gerçek bambaşka çıktı

Filistin: İsrail BMGK’nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor

24 Aralık 2023 gram altın kaç lira? İslam Memiş'den dolar sonrası iddialı tahminler! Altın fiyatları, son tahmini
Spor Mourinho, Roma-Napoli maçına damga vurdu!
Spor

Mourinho, Roma-Napoli maçına damga vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-12-24 17:39:00 -

Serie A'da haftanın maçında Jose Mourinho'nun ekibi Roma, son şampiyon Napoli'yi ağırladı.

Roma'nın son bölümde attığı gollerle kazandığı maça Portekizli menajerin hareketleri damga vurdu.

Mourinho'nun tartışmaları maça damga vurdu!

Serie A'da 17. haftanın kapanış maçında Şampiyonlar Ligi potasından kopmak istemeyen Roma, 76. dakikada Lorenzo Pellegrini ve 96. dakikada Romelu Lukaku'nun golleriyle son şampiyon Napoli'yi 2-0 mağlup etti. Ancak Roma'nın bu zorlu sınavdan çıkardığı 3 puandan daha çok Jose Mourinho'nun Kvicha Kvaratskhelia ve Victor Osimhen ile girdiği tartışmalar konuşuldu.

Sahadan 3 puanla ayrılan Jose Mourinho'nun ekibi puanını 28 yaptı. Bu sezonki altıncı yenilgisini alan Napoli ise 27 puanda kaldı.

Milli oyuncumuz Zeki Çelik ise 75. dakikada skor 0-0 iken oyuna dahil oldu ve Roma'nın golleri o oyuna girdikten sonra geldi.

Sen ne yaptın Mourinho! Sürpriz transfer gelişmesi, kararı gündemde
Sen ne yaptın Mourinho! Sürpriz transfer gelişmesi, kararı gündemde

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sen ne yaptın Mourinho! Sürpriz transfer gelişmesi, kararı gündemde

Pep Guardiola, Jose Mourinho'nun rekorunu kırdı
Pep Guardiola, Jose Mourinho'nun rekorunu kırdı

Spor

Pep Guardiola, Jose Mourinho'nun rekorunu kırdı

Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…
Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…

Spor

Şoke eden gelişme: Berkan Kutlu İtalya’da olay oldu! Roma maçında Serie A’yı salladı: Jose Mourinho perişan oldu…

Bu adam çıldırmış olmalı! Olay tepki: Biraz abartmadın mı Mourinho efendi...
Bu adam çıldırmış olmalı! Olay tepki: Biraz abartmadın mı Mourinho efendi...

Spor

Bu adam çıldırmış olmalı! Olay tepki: Biraz abartmadın mı Mourinho efendi...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23