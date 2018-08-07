THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Mourinho kovulursa Portekiz Milli Takımı'nın başına geçecek

Portekiz Futbol Federasyonu: Mourinho'nun görevine son verilmesi halinde Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklifi yapacağız

07 Ağustos 2018 Salı 01:17
Mourinho kovulursa Portekiz Milli Takımı'nın başına geçecek

Manchester United'ın başında olan Portekizli hoca Jose Mourinho'nun transfer yapılmamasından sürekli şikayet etmesi, kulüp yönetimini kızdırırken Mourinho'nun kovulabileceği konuşuluyor.

PORTEKİZ FUTBOL FEDERASYONU: MOURİNHO'NUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ HALİNDE MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ TEKLİFİ YAPACAĞIZ

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Portekiz Futbol Federasyonu'nun Mourinho'nun görevine son verilmesi halinde ülkenin en başarılı teknik direktörü olan başarılı hocaya Milli Takım teklifi yapacağı öne sürüldü. Daily Mirror'da yer alan habere göre Mourinho daha önce "Bir gün Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıracağım" demişti.
Öte yandan Portekiz'i Avrupa şampiyonu yapan Fernando Santos'la , Dünya Kupası'ndaki erken elenmeye rağmen yola devam kararı alınmıştı.
Mourinho'nun boşta kalması durumunda Santos'un koltuğunu kaybedeblieceği belirtiliyor.

BİR GÜN MİLLİ PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRACAĞIM

Daily Mirror'da yer alan habere göre Mourinho daha önce "Bir gün Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıracağım" demişti.
Öte yandan Portekiz'i Avrupa şampiyonu yapan Fernando Santos'la , Dünya Kupası'ndaki erken elenmeye rağmen yola devam kararı alınmıştı.
Mourinho'nun boşta kalması durumunda Santos'un koltuğunu kaybedeblieceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 01:17
  1. Jose Mourinho

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    1. İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    2. 'CHP Masonik bir örgütlenmedir'
    3. Bursalı postacılardan renkli ayakkabı..
    4. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sesleri
    5. 'Trump ve Putin gizlice konuştular'
    6. Barcelona'dan Pogba'ya büyük teklif
    7. Beşiktaş, Mario Gomez için bir kez..
    8. Ali başkan Barça'lı Marlon için devrede
    9. Dev transfer gerçekleşti! Tarihin en..
    10. Ortadoğu Teknik Üniversitesi taban..
    11. İşte, Kılıçdaroğlu'nun paçasını..
    12. Sirke lekesi nasıl çıkarılır?
    13. Adnan Menderes Üniversitesi taban..
    14. Cüneyt Arkın sağlık durumu nasıl?
    15. Şanlıurfa'da korkunç ölüm! Babasının..
    16. İstanbulluları şoka sokan görüntü! O..
    17. İran Meclisi'nden flaş karar! Azledildi
    18. Batı'nın Libya'daki köpekleri bu kez..
    19. 22. dönem POMEM mülakat sonuçları..
    20. Pamukkale Üniversiteleri taban..
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde