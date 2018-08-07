Mourinho kovulursa Portekiz Milli Takımı'nın başına geçecek

Manchester United'ın başında olan Portekizli hoca Jose Mourinho'nun transfer yapılmamasından sürekli şikayet etmesi, kulüp yönetimini kızdırırken Mourinho'nun kovulabileceği konuşuluyor.

PORTEKİZ FUTBOL FEDERASYONU: MOURİNHO'NUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ HALİNDE MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ TEKLİFİ YAPACAĞIZ

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Portekiz Futbol Federasyonu'nun Mourinho'nun görevine son verilmesi halinde ülkenin en başarılı teknik direktörü olan başarılı hocaya Milli Takım teklifi yapacağı öne sürüldü. Daily Mirror'da yer alan habere göre Mourinho daha önce "Bir gün Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıracağım" demişti.

Öte yandan Portekiz'i Avrupa şampiyonu yapan Fernando Santos'la , Dünya Kupası'ndaki erken elenmeye rağmen yola devam kararı alınmıştı.

Mourinho'nun boşta kalması durumunda Santos'un koltuğunu kaybedeblieceği belirtiliyor.

BİR GÜN MİLLİ PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRACAĞIM

Daily Mirror'da yer alan habere göre Mourinho daha önce "Bir gün Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıracağım" demişti.

Öte yandan Portekiz'i Avrupa şampiyonu yapan Fernando Santos'la , Dünya Kupası'ndaki erken elenmeye rağmen yola devam kararı alınmıştı.

Mourinho'nun boşta kalması durumunda Santos'un koltuğunu kaybedeblieceği belirtiliyor.