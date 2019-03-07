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Mourinho, Cüneyt Çakır'a sahip çıktı

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Porto - Roma maçında verdiği penaltı kararıyla İtalya'da eleştirin hedefi olan Cüneyt Çakır'a sahip çıktı.

07 Mart 2019 Perşembe 20:43
Mourinho, Cüneyt Çakır'a sahip çıktı

Şampiyonlar Liginde oynanan Porto - Roma maçının uzatma dakikalarında Porto lehine verilen penaltı kararına İtalyan basını ve Roma cephesi büyük tepki gösterirken, Jose Mourinho ise Cüneyt Çakır'a sahip çıktı.

Jose Mourinho, Cüneyt Çakır'ın Porto - Roma maçındaki penaltı pozisyonunda kesinlikle doğru karar verdiğini ve görüş açısının engellenmesine rağmen VAR sisteminde tekrar izledikten sonra doğru bir iş yaptığını söyledi.

"Cüneyt Çakır doğru karar verdi"

Mourinho, "Cüneyt Çakır kesinlikle doğru karar verdi. Florenzi rakibin dengesini bozdu. Bunu değerlendirmek tabii ki o an zordu. Çünkü diğer futbolcular hakemin görüş açısını engelliyordu. VAR sisteminin yardımı olmadan bu pozisyonda hata yapılabilirdi. Ancak Cüneyt Çakır VAR'da izledikten sonra penaltı kararını verdi ve kesinlikle doğru bir iş yaptı." dedi.

(Futbol Arena)

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 20:43
  1. Jose Mourinho
  2. İtalya
  3. Portekiz
  4. Cüneyt Çakır

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