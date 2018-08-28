Mourinho çok sinirlendi: Bana saygı gösterin!
İngilizlerin dünya devi Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, Tottenham karşısında alınan 3-0'luk mağlubiyetin ardından düzenlenen basın toplantısını sinirlenerek terk etti.28 Ağustos 2018 Salı 16:06
Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, takımının kendi evinde Tottenham'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı basın toplantısını sinirlenerek terk etti.
"BANA SAYGI DUYUN"
Portekizli teknik adam Mourinho, toplantıyı terk ettiği sırada "bana saygı duyun" ifadesiyle basın mensuplarına çıkıştı.
Kaynak: Euronews.com
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