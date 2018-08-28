Mourinho çok sinirlendi: Bana saygı gösterin!

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, takımının kendi evinde Tottenham'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı basın toplantısını sinirlenerek terk etti.

"BANA SAYGI DUYUN"

Portekizli teknik adam Mourinho, toplantıyı terk ettiği sırada "bana saygı duyun" ifadesiyle basın mensuplarına çıkıştı.

Kaynak: Euronews.com