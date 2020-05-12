  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:25:19 -
Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Kaza, öğlen saatlerinde Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun K. (30) idaresindeki 67 LY 475 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada bacağından ve kollarından yaralanan Dursun K.’ya kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kazada motosiklet hasar görmezken, yaralı sürücü daha sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Motosikletin yoldan kaldırılması ile yol trafiğe açılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı