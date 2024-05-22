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Yerel Motosikletliden korktu ağaca tırmandı! Ayının korku dolu anları
Yerel

Motosikletliden korktu ağaca tırmandı! Ayının korku dolu anları

Yeniakit Publisher
2024-05-22 10:47:21 - 2024-05-22 10:47:20

Kaz Dağları’nda motosikletiyle gezen şahıs kendisinden korkup ağaca tırmanan ayıyı görüntüledi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağlarında motosikletiyle seyir halinde olan Feridun Güneş (38), yolda karşısına çıkan ve kendisinden korkarak çam ağacına tırmanan boz ayıyı görüntüledi.

Bayramiç ilçesine bağlı Çaldağ köyünde yaşayan ve oto tamirciliği yapan Feridun Güneş motosikletiyle seyir halindeyken Kaz Dağlarında önüne boz ayı çıktı. Motosikletini durduran Feridun Güneş, cep telefonuyla kendisinden korkarak kaçan boz ayının çam ağacına çıkışını görüntüledi.

Kendisinin bir doğa sever olduğunu belirten Feridun Güneş, “Kaz Dağlarını çok severim. Hafta sonları da gezmeye giderim. Kaz Dağlarında motosikletim ile giderken önüme ayı çıktı. Motosikletten inerek telefonumla ayıyı çekmeye çalışırken, ayı ağaca tırmanmaya başladı. Bende cep telefonumla ayıyı çektim. Doğayı seviyorum. Hayvanlara da zarar vermiyorum” dedi.

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