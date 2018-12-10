Motosikletli sert kayaya çarptı! Öfkeli karı-kocanın hışmına uğradı

Olay, Perşembe akşamı İstanbul Şişli’de meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen 34 GK 3391 plakalı aracın sürücüsü, yolun karşısına geçerken çarptığı motosikletin sürücüsü Çetin Çöne ile tartıştı. Adı öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, aracından inerek küfürler savurduğu motosiklet sürücüsü Çetin Çöne’ye copla saldırdı.

Yanında bulunan eşi de araçtan inerek Çöne’ye saldırıp motosikletine tekmeler savurdu. Çevredeki vatandaşlar, karı-kocayı kavgadan zor aldı.

Olay anı kask kamerasında!

Tüm yaşananlar motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçtiği görülen otomobilin sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı motosikletin sürücüsüne küfürler savurduğu, ardından aracından inerek coplu saldırıda bulunduğu görülüyor. Otomobil sürücüsünün eşi de araçtan inerek motosikletliye saldırıp motosikletine tekmeler savuruyor. Çevredeki vatandaşlar da karı-kocayı zor zapt ettiği görülüyor.